وزير الخارجية التقى مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة: على المجتمع الدولي تقبل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم

التقى وزير الخارجية يوسف رجي، مساء اليوم، في إطار متابعة للقاءاته في بروكسل، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب.

وخلال اللقاء، أكد رجي "ضرورة تقبل المجتمع الدولي لفكرة ​عودة النازحين السوريين​ إلى بلادهم، بعدما انتفت الأسباب التي أدت إلى نزوحهم"، معتبرا أن "مسؤولية تأمين العودة تقع على عاتق المجتمع الدولي".

ومن جهتها، أكدت لحبيب "استمرار دعم لبنان"، واعدة بـ"زيارة بلاد الأرز قريبا".