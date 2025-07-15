التقى وزير الخارجية يوسف رجي، مساء اليوم، في إطار متابعة للقاءاته في بروكسل، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب.
وخلال اللقاء، أكد رجي "ضرورة تقبل المجتمع الدولي لفكرة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، بعدما انتفت الأسباب التي أدت إلى نزوحهم"، معتبرا أن "مسؤولية تأمين العودة تقع على عاتق المجتمع الدولي".
ومن جهتها، أكدت لحبيب "استمرار دعم لبنان"، واعدة بـ"زيارة بلاد الأرز قريبا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية التقى مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة: على المجتمع الدولي تقبل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.