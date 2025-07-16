أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​، خلال جلسة مجلس النواب، "أننا نطلب طرح الثقة بالحكومة". وقال: "وجهنا 10 أسئلة للحكومة ولم نحصل على أجوبة عليها"، موضحًا "أننا سوف نقوم بتحويل السؤال إلى استجواب".

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل خلال جلسة مجلس النواب: نطلب طرح الثقة بالحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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