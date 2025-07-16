مجلس النواب جدد منح الثقة للحكومة: 69 صوتًا ثقة و9 لا ثقة و4 ممتنع

جدد مجلس النواب منح الثقة للحكومة، وذلك بعد أن نوزعت الأصوات على الشكل التالي: 69 صوتًا ثقة و9 لا ثقة و4 ممتنع.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد دعا إلى التصويت على طرح الثقة بالحكومة بعد طلب من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
وجاء طلب باسيل في نهاية جلسة مناقشة سياسات الحكومة، مشيرًا إلى عدم اقتناعه بالرد الذي أدلى به رئيس الحكومة نواف سلام خلال الجلسة.
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