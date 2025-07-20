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حياة كريمة تعلن تعزيز شراكتها المجتمعية مع Safe Egypt لدعم جهود التوعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا

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  • حياة كريمة تعلن تعزيز شراكتها المجتمعية مع Safe Egypt لدعم جهود التوعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا 1/5
  • حياة كريمة تعلن تعزيز شراكتها المجتمعية مع Safe Egypt لدعم جهود التوعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا 2/5
  • حياة كريمة تعلن تعزيز شراكتها المجتمعية مع Safe Egypt لدعم جهود التوعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا 3/5
  • حياة كريمة تعلن تعزيز شراكتها المجتمعية مع Safe Egypt لدعم جهود التوعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا 4/5
  • حياة كريمة تعلن تعزيز شراكتها المجتمعية مع Safe Egypt لدعم جهود التوعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا 5/5

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الأحد، 20 يوليو 2025 04:08 م

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تعزيز شراكتها المجتمعية مع Safe Egypt، بهدف دعم جهود التوعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وبناء مجتمع أكثر صحة وأمانًا،وذلك في خطوة تعكس التكامل بين القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتهدف الشراكة إلى تنفيذ حملات توعوية وبرامج تدريبية مشتركة تسهم في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز سبل الوقاية الصحية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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برنامج درع الأمان  
درع الامان
درع الامان

تطبيق برنامج درع الأمان ببعض مدارس المرحلة الابتدائية وذلك لتقييم احتياجات المعلمين والأخصائيين النفسيين وتوعية الأطفال بالموضوعات المتعلقة بالتعبير عن المشاعر والتعرض للعنف والإهمال، والأمان الالكتروني، والتحرش الجنسي.

برامج ورش التوعية 

 

ورش توعيه
ورش توعيه

 

 

تقديم ورش لتوعية الأطفال بمؤسسات رعاية الأيتام بالموضوعات المتعلقه بالحفاظ على الهوية الجنسيه والأمان الالكترونى والحمايه من .

 

تقييم نفسي 

 

تقييم نفسي
تقييم نفسي

 

عمل تقييم للعاملين والأخصائيين النفسيين بمؤسسات رعاية الأحداث على سياسة حماية الأطفال، وتقييم الطرق المتبعه معهم.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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