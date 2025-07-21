رئيس الوزراء الياباني يتعهد بالبقاء في منصبه بعد الهزيمة في الانتخابات

ابوظبي - سيف اليزيد - تعهد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم الاثنين بالبقاء في منصبه بعد أن مني الائتلاف الحاكم بهزيمة قاسية في انتخابات مجلس المستشارين.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي إنه سيبقى في منصبه للإشراف على محادثات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة وغيرها من المسائل الملحة مثل ارتفاع التضخم.

وأوضح "سأبقى في منصبي وسأفعل كل ما في وسعي لرسم مسار نحو حل هذه التحديات"، مضيفا أنه ينوي التحدث مباشرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أقرب وقت ممكن وتحقيق نتائج ملموسة.

وقال نوريهيرو ياماجوتشي كبير الاقتصاديين اليابانيين في أوكسفورد إيكونوميكس "أصبح الوضع السياسي متقلبا ويمكن أن يؤدي إلى تغيير القيادة أو إعادة تشكيل الائتلاف في الأشهر المقبلة، ولكن من المرجح أن يبقى رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا لاستكمال مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي".