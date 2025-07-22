شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس النواب يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بتوليه منصبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

قام المستشار أحمد عزت مناع، الأمين العام لمجلس النواب، اليوم الإثنين الموافق 21 يوليو 2025، بزيارة رسمية إلى المستشار الدكتور حسين مدكور، لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئيس هيئة قضايا الدولة.

جاءت الزيارة تأكيدًا على الثقة الكبيرة التي أولتها القيادة السياسية للمستشار مدكور بتعيينه على رأس الهيئة، التي تُعد الذراع القانوني للحكومة وأحد أهم المؤسسات القضائية في مصر.

وخلال اللقاء، أعرب المستشار أحمد عزت مناع عن خالص التهاني للمستشار مدكور، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، مؤكدًا على الدور المحوري لهيئة قضايا الدولة في الدفاع عن حقوق الدولة المصرية ومصالحها الحيوية أمام مختلف درجات المحاكم محليًا ودوليًا.

من جانبه، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور عن تقديره لهذه الزيارة، مشددًا على عمق الروابط التي تجمع بين السلطتين التشريعية والقضائية في مصر، ومؤكدًا عزمه على رفع كفاءة الهيئة وتعزيز أدائها في حماية حقوق الدولة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة.

وتعكس هذه الزيارة روح التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، وتؤكد على أهمية الدور الذي يضطلع به القضاء المصري، وهيئة قضايا الدولة على وجه الخصوص، في ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية مقدرات الوطن ، وشهد اللقاء حضور لفيف من قيادات هيئة قضايا الدولة.