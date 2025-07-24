الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن و"الحوثي" يصدر بيانا

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، الثلاثاء، أن سلاح الجو اليمني نفذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد قرب مدينة يافا، داخل الأراضي المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2".

وأكد سريع في بيان صحفي، أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، وأدى إلى توقف حركة المطار وهروب الملايين إلى الملاجئ.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن صباح اليوم، عن اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اليمنية، وذلك بعد ساعات فقط من غارات جوية نفذها على ميناء الحُديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي.

وفيما يلي نص البيان كما نشرته القوات المسلحة اليمنية:

▪️انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه الأعزاء، ورداً على جريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة .

▪️نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي نوع "فلسطين٢"، وقد حققَتِ العمليةُ هدفَهُا بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسببَت في هروبِ الملايينِ من قُطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ.

▪️التَّحيةُ لشعبِنا اليمنيِّ العظيمِ، شعبِ الوفاءِ والإباءِ والكرامةِ، على موقفِهِ المشرفِ والتاريخيِّ في دعمِ وإسنادِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ، ورفضِ الهيمنةِ الأجنبيةِ على الأمةِ العربيةِ والإسلاميةِ بمختلفِ بلدانِها وشعوبِها.

▪️التَّحيةُ للمجاهدينَ الأبطالِ من أبناءِ الشعبِ الفلسطينيِّ في غزةَ والضفةِ، على تضحياتِهم، وهم يواجهونَ العدوَّ المحتلَّ، ويجسدونَ أروعَ ملاحمِ البطولةِ والفداءِ، دفاعًا عن الأمةِ بأكملِها.

▪️عملياتُنا مستمرةٌ، لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ، ورفعِ الحصارِ عنها.

المصدر : وكالات