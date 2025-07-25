شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 10 أشخاص بحادث انقلاب حافلة في فيتنام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي عشرة أشخاص حتفهم وأصيب 14 آخرون في حادث انقلاب حافلة بالساعات الأولى من صباح اليوم وسط فيتنام.وأفاد بيان الشرطة أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في موقع الحادث وفارق راكب آخر الحياة بالمستشفى.وكانت الحافلة أثناء سفرها من العاصمة هانوي إلى "دا نانج" قد انحرفت عن الطريق واصطدمت بعلامات على جانب الطريق وانقلبت.وذكرت شرطة "ها تينه" أن السبب الأول للحادث هو انفجار إطار أمامي تسبّب في انقلاب الحافلة.