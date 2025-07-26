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شكرا لقرائتكم خبر عن ألبانيا.. إصابة 3 أشخاص وإجلاء 2000 إثر حريق غابات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصيب ثلاثة أشخاص اليوم، في حريق للغابات قرب بلدة دلفينا في جنوب ألبانيا.
وأفادت نائبة رئيس بلدية دلفينا في بيان، أن الحريق نتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص بحروق واختناق، وأجلي نحو (2000) شخص من منازلهم، مشيرةً إلى أن الحريق أدى إلى إخلاء (6) قرى، ودمار(10) منازل.
وأفادت نائبة رئيس بلدية دلفينا في بيان، أن الحريق نتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص بحروق واختناق، وأجلي نحو (2000) شخص من منازلهم، مشيرةً إلى أن الحريق أدى إلى إخلاء (6) قرى، ودمار(10) منازل.