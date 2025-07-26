سورية: لا تقدم في تنفيذ الاتفاق مع «قسد»

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إدلبي الجمعة لقناة «الإخبارية السورية»، حيث ذكر أن «قسد استحوذت على موارد محافظة دير الزور» (شرق).
وأشار إدلبي إلى أن الولايات المتحدة «في تفاهم تام» مع الحكومة السورية في ملفات مختلفة.
وأفاد بأن الاجتماع المرتقب بين الحكومة السورية و«قسد» في العاصمة الفرنسية باريس يأتي في إطار «المفاوضات الجارية بهدف تحقيق الاندماج الكامل».
وأكد إدلبي أن الولايات المتحدة وفرنسا «تؤمنان بضرورة استكمال الخطوات التي من شأنها الحفاظ على وحدة سورية».
وأردف أن موقف المسؤولين الفرنسيين «يُظهر استعداد باريس للضغط على قسد من أجل التوصل إلى حل يريده السوريون».
وفي 10 مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد «قسد» مظلوم عبدي اتفاقًا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سورية ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي سورية، ورفض التقسيم، مذّاك عُقدت جلسات تفاوض عدة، لكن من دون تحقيق أي تقدّم.
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