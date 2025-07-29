جمارك القاع صادرت 500 كيلوغرام من الدجاج الفاسد واتلفتها

صادرت دورية من جمارك القاع نحو 500 كيلوغرام من الدجاج الفاسد المهرب من سوريا، والذي يتم إدخاله إلى الأراضي اللبنانية بواسطة دراجات نارية، من دون أي شروط صحية أو تبريد مناسب، ليوزع لاحقا في الأسواق.
وقد تم ضبط الكمية خارج البلدة، حيث تم إتلافها في حضور عناصر من الجمارك وبلدية القاع.
وحذر رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر، المواطنين "من شراء الدجاج المهرّب والفاسد"، وشدد على "أن جميع محلات بيع الدجاج داخل بلدة القاع تلتزم ببيع دجاج غير فاسد من مصادر لبنانية موثوقة ومراقبة".
وقال :"سلامتكم مسؤوليتنا، فاسألوا دوما عن المصدر".
