الصّدي التقى وفداً من البنك الدولي وأعطي توجيهاته لترشيد إستهلاك المياه في مغاسل المحطات

عرض وزير الطاقة والمياه جو الصّدي مع مدير مكتب البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس برفقة خبير اول في الطاقة زكريا قمح واقع ​قطاع الطاقة​ والحلول التي يعمل عليها والخطوات الإصلاحية وسبل تعزيز التعاون مع البنك الدولي على هذا الصعيد.

وفي السياق، إستقبل الصدي رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس برفقة أعضاء مجلس النقابة وتناول البحث شؤون قطاع المحروقات وملفات تعنى بها النقابة.

هذا وأعطى الصدي توجيهاته للمحطات بضرورة ترشيد إستهلاك المياه في المغاسل لديها وضرورة تطبيق معايير السلامة العامة في المحطات.

كذلك، بحث الصدي مع رئيس بلدية الجديدة – البوشرية – السد اغوست باخوس وأعضاء المجلس البلدي ملفات تعنى بها المنطقة.