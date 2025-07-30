فريد الخازن ورئيس بلدية زوق مصبح زارا الحجار: لمعالجة ظاهرة الدعارة في منطقة المعاملتين

زار النائب فريد هيكل الخازن ورئيس بلدية زوق مصبح ايلي صابر، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة. وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة والتحديات التي تواجه لبنان والمنطقة.
كما تناول البحث الوضع القائم في منطقة المعاملتين، خصوصًا ظاهرة الدعارة والتفلّت الأخلاقي، حيث شدّد النائب الخازن على ضرورة ضبط هذه الممارسات التي تسيء إلى صورة المنطقة وسكانها وتلحق الضرّر بالمجتمع ككل.
بدوره، أكد الوزير الحجار حرصه على متابعة هذا الملف، مشيرًا إلى ان سلسلة إجراءات وتدابير ستتخذ بهدف الحد من هذه الظواهر، حفاظًا على النظام العام.
