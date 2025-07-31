وزير خارجية أوكرانيا: حان الوقت لجعل بوتين يشعر بالألم وبعواقب خياراته

أشار وزير خارجية ​أوكرانيا​ أندريه سيبيغا، إلى أنّ "الوقت حان لممارسة ضغوط قصوى على موسكو"، بعد هجوم روسي أوقع ستة قتلى وعشرات الجرحى في كييف، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية.

وقال: "إنّه صباح فظيع في كييف. الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان سخيا جدا وصبورا جدا مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين محاولا إيجاد حل".

وأضاف أن بوتين "لا يأبه لأي محاولة لإنهاء عمليات القتل. يسعى فقط إلى التدمير والقتل. لأن وجود مجرم الحرب هذا مرتبط بهذه الحرب العبثية التي لا يمكنه الانتصار فيها لكنه يرفض إنهاءها. يجب ان يواجه العدالة".

ورأى سيبيغا أنّه "حان الوقت لجعله يشعر بالألم وبعواقب خياراته. يجب تنسيق كل العقوبات. حان وقت فرض السلام عبر القوة".