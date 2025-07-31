كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، "أننا نتطلع إلى زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو في 15 آب المقبل".
كلام لافروف جاء خلال استقباله وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الذي يزور موسكو.
وكان الجانبان الروسي والسوري قد عبّرا، عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، عن رغبتهما في الاستمرار في التعاون وتطوير العلاقات القديمة.
إلا أن المرحلة الحالية في العلاقة بين البلدية شهدت تراجعًا في التفاعلات، وغياب أي أخبار عن تعاون مشترك، أو تواصل دبلوماسي، في وقت تتواصل فيه السلطات الروسية مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف استقبل الشيباني: نتطلع إلى زيارة الشرع إلى موسكو في 15 آب المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.