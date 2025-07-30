القيادي بحركة "رجال الكرامة": الأنباء عن وجودي في لبنان إشاعات وأنا حاليًا في السويداء

أعلن القيادي في حركة "رجال الكرامة" في ​السويداء​ ​ليث البلعوس​، في تصريح لقناة "الحدث" السعودية، أنّ "الأنباء عن وجودي في ​لبنان​ إشاعات عارية عن الصحة وتصدر من شخصيات على علاقة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد".

وقال: "أنا حاليا في السويداء ونشرف على ما يجري في المحافظة"، بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع السلطات السورية.

وأوضح البلعوس، "أننا لسنا أجندة بيد أحد وهناك من يحاول جر الفتنة إلى جيران سوريا"، معتبرًا أنّ "مواقف (الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي) ​وليد جنبلاط​ مع سوريا مشرفة".