استقالة رئيس وزراء ليتوانيا في إطار تحقيق بشأن مخالفات مالية محتملة

أعلن رئيس وزراء ​ليتوانيا​ غينتوتاس بالوسكاس (Gintautas Paluckas) "أنّني أبلغت الرّئيس بأنّني اتخذت قرارًا بالاستقالة من منصبي كرئيس للوزراء"، في خضمّ تحقيق جارٍ بشأن مخالفات ماليّة محتمَلة تتعلّق بشركاته، مشيرًا إلى أنّه سيتنحّى أيضًا عن قيادة الحزب الاشتراكي الدّيمقراطي.

ولفت في بيان، إلى أنّ "رغم قراري بالتنحّي عن منصبي، سأواصل الدّفاع عن شرفي وكرامتي، وأنتظر نتائج التحقيقات الّتي من المؤكّد أنّها ستفصل بين الحقائق والادّعاءات".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام محليّة في وقت سابق الخميس، أنّ جهاز التحقيق في الجرائم الماليّة في ليتوانيا قام بتفتيش مكاتب شركة "دانكورا"، الّتي تملكها شقيقة زوجة بالوكاس. واستخدمت الشّركة أموالًا من الاتحاد الأوروبي، لشراء أنظمة بطاريّات من شركة "غارنيز" الّتي يملك بالوسكاس جزءًا منها.