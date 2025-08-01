أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، إلى "لم نتعلّم إلّا التسامح والتعايش مع كلّ المكوّنات"، موضحًا أنّ "هذه الهويّة امتداد لإرث حضاري، ونريد أن نورثه للأجيال المقبلة".
كلام باسيل جاء بعد زيارته بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، حيث لفت إلى "أنّنا أتينا من أجل تعزية البطريرك يوحنا العاشر في حادثة تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق، ومن أجل أن نقف إلى جانبه في وقفة نحافظ فيها على هويّتنا وتنوّع بلداننا".
ولفت باسيل إلى "أنّنا نريد أن نعيش في سلام ومحبة مع الجميع، فهذا ما نعرفه من لبنان وسوريا والمشرق، وفي سبيل هذا الأمر يجب أن نصمد في أرضنا ونناضل في سبيل القيم التي نؤمن بها"، مضيفًا: "نريد أن نؤمن بأنّه يمكننا العيش مع أخينا الإنسان الآخر، ونريد منه احترام معتقداتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل زار يوحنا العاشر: يجب أن نصمد في أرضنا ونناضل في سبيل القيم التي نؤمن بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.