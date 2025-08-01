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صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني

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صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني

صدرت ​نتائج الامتحانات الرسمية​ لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني.

ويُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادتين المذكورتين آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين:

- Results.vte.gov.lb

- Results.vte-gov.com.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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