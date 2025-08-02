"أ ف ب": ثلاثة قتلى في روسيا جراء ضربات بمسيرات أوكرانية

أفادت وكالة "أ ف ب"، عن "مقتل ثلاثة أشخاص في روسيا جراء ضربات أوكرانية بمسيرات ليل الجمعة السبت في منطقتي روستوف وبنزا (جنوب) كما في منطقة سمارا البعيدة عن الجبهة".
من جانبه، افاد الجيش الروسي أنه اعترض خلال الليل 112 مسيرة أطلقت من أوكرانيا.
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