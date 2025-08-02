الداخلية السورية بعد الاعتداء على فنان شعبي بريف حلب: لا علاقة لأي جهة أمنية بالحادثة

نفى المتحدّث باسم ​وزارة الداخلية السورية​ نور الدين البابا، "بشكل قاطع ما يُتداول على مواقع التواصل، حول تعرّض مطرب شعبي للاعتداء من قبل عناصر الأمن في مدينة الباب في ريف حلب"، مؤكّدًا أنّ "لا علاقة لأي جهة أمنيّة بالحادثة المذكورة".

وأشار إلى "أنّنا نواجه الكثير من حملات التضليل الممنهجة الّتي تهدف لتشويه صورة الأمن"، مشدّدًا على "أنّنا نمارس عملنا بشفافيّة، وإذا وُجد خطأ نعتذر ونُحاسب، لكنّنا لن نسكت عن الأكاذيب وتلفيق التهم".

وكانت قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، مقاطع فيديو توثّق انتهاكات معنويّة وجسديّة لحقت بالفنان السّوري الشّعبي عمر خيري، بعد أن اقتادته مجموعة من الأشخاص بحجّة أنّه "شبّيح"، وتم تقييد يديه بشريط لاصق وحلق شعر رأسه بطريقة مشوّهة، والرّسم على وجهه وأجزاء من جسده بخطوط وعبارات وبعض الكلمات.