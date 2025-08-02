هزة أرضية بقوة 5,5 درجات ضربت منطقة هندوكوش في أفغانستان

ضربت ​هزة أرضية​ بلغت قوّتها 5,5 درجات على مقياس "ريختر"، منطقة هندوكوش في ​أفغانستان​. وأشار المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل، إلى أنّ الهزّة وقعت على عمق 114 كيلومترًا. ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشريّة أو أضرار مادّيّة جرّاء الهزّة.

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