دونالد ترامب: أجريت محادثات مع بوتين وكان من الممكن أن ننهي الحرب وفجأة تبدأ القنابل بالتطاير

لفت الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إلى أنّه "تمّ محو القدرات النّوويّة الإيرانيّة بالكامل خلال الضّربات الأميركيّة في حزيران الماضي"، مؤكّدًا "أنّنا قضينا على التهديد النّووي الإيراني، وفعلنا الكثير من أجل السّلام".

وأشار، ​​​في حديث لقناة "نيوز ماكس" الأميركيّة، إلى "أنّني أجريت محادثات مع الرّئيس الرّوسي ​فلاديمير بوتين​ وكان من الممكن أن ننهي الحرب، وفجأةً تبدأ القنابل في التطاير"، كاشفًا أنّ "خلال محادثاتي مع بوتين، ظننت أنّنا نجحنا في 3 مرّات مختلفة بإنهاء الحرب". وأوضح "أنّني أريد فقط أن يتوقّف موت النّاس في ​أوكرانيا​، وهي ليست حربي بل حرب الرّئيس الأميركي السّابق جو بايدن".

وركّز ترامب على أنّ "بوتين كان صعب المراس، لكنّنا أجرينا العديد من المحادثات الجيّدة، وحقّقت توافقًا معه بشكل جيّد للغاية، وأرغب في إخماد هذه النّار في أوكرانيا"، مبيّنًا "أنّنا فرضنا عقوبات على ​روسيا​، وبوتين يعرف جيّدًا كيف يتعامل معها". وأعلن "أنّنا سنفرض عقوبات على روسيا إذا لم يتم التوصّل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا".

وذكر "أنّني كنت سأقيل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكن قيل لي إنّ ذلك سيؤدّي إلى اضطراب الأسواق، وهو سيبقى حاليًّا في منصبه على الأرجح". ولفت إلى أنّ "الحرب كانت ستندلع في ​كمبوديا​، وأنا حسمت الأمر"، مشيرًا إلى "أنّني أعتقد أنّني أوقفت الحروب بمعدّل حرب كل شهر، ونحن ننقذ ملايين الأرواح".