أعلنت وزارة الصحة في غزة، أنه "من المقرر اليوم إدخال شاحنات تحمل ​أدوية​ ومستهلكات طبية إلى مستشفيات القطاع ولا تحتوي على أي أصناف غذائية"، لافتةً الى أن "الأصناف المتوقع وصولها على درجة كبيرة من الأهمية والاحتياج العاجل لاستمرار تقديم الرعاية الطبية".

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة في غزة: سيتم اليوم إدخال شاحنات تحمل أدوية طبية إلى مستشفيات القطاع ولا تحتوي على أي أصناف غذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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