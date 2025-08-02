​الخليج 365​ : إشكال بسبب مخالفة بناء في بلدة البزالية البقاعية تطور إلى إطلاق نار

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في البقاع، أنّ "إشكالًا وقع في بلدة ​البزالية​ في البقاع الشّمالي، على خلفيّة بناء بدون ترخيص رسمي، تطوّر إلى إطلاق نار، من دون وقوع إصابات"، مشيرًا إلى أنّ "قوّة من الجيش اللّبناني حضرت إلى مكان الإشكال، ولكن المشاركين فيه كانوا قد فرّوا إلى جهة مجهولة، ويعمل الجيش على ملاحقتهم لإلقاء القبض عليهم".

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