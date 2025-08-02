الجيش الروسي يعترض 112 مسيرة أوكرانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الجيش الروسي، اليوم السبت، اعتراض 112 مسيّرة أُطلقت من أوكرانيا خلال الليل.

وأكدت السلطات الروسية مقتل ثلاثة أشخاص جراء الهجمات التي استهدفت مناطق روستوف وبنزا في جنوب البلاد، إضافة إلى منطقة سمارا، البعيدة عن خطوط الجبهة بنحو 800 كيلومتر.

وفي سمارا، قال الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف فيدوريشتشيف إن القصف أسفر عن مقتل رجل مسن كان داخل منزل ريفي اشتعلت فيه النيران نتيجة تساقط حطام المسيّرات.

وفي بنزا، أوضح الحاكم أوليغ ملنيتشنكو أن هجوماً استهدف شركة في وقت مبكر من الصباح، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة شخصين بجروح غير خطيرة.

أما في روستوف، المحاذية لأوكرانيا، فأشار الحاكم يوري سليوسار إلى أن الجيش صد هجوماً واسع النطاق ودمر عدداً من المسيّرات فوق عدة مدن، مضيفاً أن حريقاً اندلع في موقع صناعي بقرية أوغليرودوفسكي أسفر عن مقتل موظف كان يحرس المنشأة.