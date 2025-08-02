أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب زياد الحواط، إلى أنّ "اللّبنانيّين ينتظرون من جلسة مجلس الوزراء الثّلثاء المقبل، الّتي طال انتظارها، قرارًا واضحًا لا يقبل التأويل، بتسليم السّلاح غير الشّرعي وفق برنامج زمني محدّد ينفَّذ في مهلة زمنيّة قصيرة؛ تطبيقًا للدّستور ولإتفاق الطّائف".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "بذلك تنطلق مسيرة قيام الدّولة، وبدونه نستمرّ في المأساة والجحيم"، مشدّدًا على أنّ "مسؤوليّةً وطنيّةً مصيريّةً تقع على عاتق رئيس الجمهوريّة ومجلس الوزراء. لا تضيّعوا الوقت… ولا تضيّعوا لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر الحواط: ننتظر من جلسة الثلثاء قرارًا واضحًا بتسليم السلاح غير الشرعي وفق برنامج زمني محدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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