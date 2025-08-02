الحواط: ننتظر من جلسة الثلثاء قرارًا واضحًا بتسليم السلاح غير الشرعي وفق برنامج زمني محدد

أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​زياد الحواط​، إلى أنّ "اللّبنانيّين ينتظرون من جلسة مجلس الوزراء الثّلثاء المقبل، الّتي طال انتظارها، قرارًا واضحًا لا يقبل التأويل، بتسليم السّلاح غير الشّرعي وفق برنامج زمني محدّد ينفَّذ في مهلة زمنيّة قصيرة؛ تطبيقًا للدّستور ولإتفاق الطّائف".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "بذلك تنطلق مسيرة قيام الدّولة، وبدونه نستمرّ في المأساة والجحيم"، مشدّدًا على أنّ "مسؤوليّةً وطنيّةً مصيريّةً تقع على عاتق رئيس الجمهوريّة ومجلس الوزراء. لا تضيّعوا الوقت… ولا تضيّعوا ​لبنان​".