بري: طلاب الجنوب أثبتوا بنجاحهم وتميزهم في الشهادات الرسمية أنهم مقاومون بالعلم

توجّه رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ بالتهنئة إلى "الطلّاب النّاجحين في الشّهادات الرّسميّة بشكل عام، والمتميّزين منهم بشكل خاص على مستوى ​لبنان​ لين كركي، نغم نجم وعلي حايك من أبناء محافظتَي النبطية والجنوب، وميراي أبو عيسى إبنة محافظة جبل لبنان".

وأشار إلى أنّ "التهنئة والافتخار لهؤلاء ولطلّاب الجنوب، الّذين بنجاحهم وتميّزهم في هذا الاستحقاق التربوي الإنساني بكل فئاته، أثبتوا أنّهم مقاومون بالعلم، لا ينحنون إلا لله وللعلم من أجل الحياة، مبارك لهم ولذويهم وهنئيًا للبنان بهم".