سفير أميركا بإسرائيل: هناك جوع وأمور تحتاج معالجة بغزة لكن الوضع ليس كما حدث بالسودان أو رواندا

أشار سفير أميركا بإسرائيل مايك هاكابي، في حديث لنيويورك تايمز، الى أن "الأمم المتحدة هي التي تتحمل مسؤولية عدم إيصال المساعدات لسكان غزة، وخطة المساعدات المقدمة من مؤسسة غزة الإنسانية كانت ناجحة للغاية".

ولفت هاكابي، الى أن "هناك جوع وأمور تحتاج معالجة بغزة لكن الوضع ليس كما حدث بالسودان أو رواندا".

وكان قد توجه المبعوث الأميركي الخاص للرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف، الى عائلات الأسرى الإسرائيليين بالقول "هناك صعوبات ونقص في قطاع غزة لكن لا مجاعة في القطاع"، لافتاً الى أنه "بعد أن نبدد ادعاء حماس بالمجاعة سنتمكن من الاستمرار في المفاوضات لإنهاء الحرب".

وكانت قد أفادت صحيفة "هآرتس"، بأن "المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يصل إلى ميدان الأسرى وسط تل أبيب".

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، أن "المحتجون في تل أبيب يستقبلون ويتكوف بهتاف يدعو إلى إعادة المخطوفين فورا".

وأمس، نقلت شبكة "أي بي سي" عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن "المبعوث الاميركي ستيف ويتكوف، اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على عدة مبادئ تتعلق بحل ​الحرب في غزة​"، مشيرا الى أن "التفاهم بين الطرفين شمل بحث وقف إطلاق نار يؤدي إلى الإفراج عن الاسرى ونزع سلاح حركة حماس.

كما اتفق الجانبان على أن تعمل إسرائيل والولايات المتحدة على زيادة المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، بحسب المسؤول نفسه.