ويتكوف: هناك صعوبات ونقص في قطاع غزة لكن لا مجاعة

توجه المبعوث الأميركي الخاص للرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف، الى عائلات الأسرى الإسرائيليين بالقول "هناك صعوبات ونقص في قطاع غزة لكن لا مجاعة في القطاع"، لافتاً الى أنه "بعد أن نبدد ادعاء حماس بالمجاعة سنتمكن من الاستمرار في المفاوضات لإنهاء الحرب".
وكانت قد أفادت صحيفة "هآرتس"، بأن "المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يصل إلى ميدان الأسرى وسط تل أبيب".
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، أن "المحتجون في تل أبيب يستقبلون ويتكوف بهتاف يدعو إلى إعادة المخطوفين فورا".
كما اتفق الجانبان على أن تعمل إسرائيل والولايات المتحدة على زيادة المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، بحسب المسؤول نفسه.
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