"رويترز": القوات المسلحة الأردنية تقول إنها قتلت مسلحَيْن بعد إحباط محاولة تسلل عبر حدودها مع سوريا

أفادت وكالة "رويترز"، بأن "القوات المسلحة ​الأردن​ية تقول إنها قتلت مسلحَيْن بعد إحباط محاولة تسلل عبر حدودها مع سوريا".

ومنذ أيام، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، أنّ "المنطقة العسكريّة الجنوبيّة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنيّة العسكريّة، تمكّنت من إحباط محاولة تسلّل طائرة مسيّرة على واجهتها الغربيّة، ضمن منطقة المسؤوليّة".

وأوضحت أنّ "قوّات حرس الحدود رصدت الطّائرة وتعقّبت مسارها، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنيّة، وتم تحويلها إلى الجهات المختصّة لاتخاذ الإجراءات اللّازمة"، مؤكّدةً "أنّها تواصل تنفيذ واجباتها بكل كفاءة ويقظة، وتعمل بحزم لمنع أي محاولات تهدف إلى تهديد أمن الوطن واستقراره".