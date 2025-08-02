"سانا": دخول قافلة مساعدات إنسانية جديدة تضم 10 شاحنات إلى محافظة السويداء عبر ممر في ريف درعا

أفادت وكالة "سانا" السورية، عن "دخول قافلة مساعدات إنسانية جديدة تضم 10 شاحنات إلى محافظة السويداء عبر ممر مدينة بصرى الشام الإنساني في ريف درعا".
وكان قد قال متحدث وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، إن إجلاء المدنيين من السويداء "مؤقت"، مشيرا إلى أن الجميع سيعودون بعد تأمين المدينة.
وأوضح البابا، أن "الدولة ستعمل على بسط الأمن والقانون في السويداء تمهيدا لعودة المدنيين".
وكانت قد أعلنت الحكومة السورية، عن 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، آخرها في 19 تموز الماضي.
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