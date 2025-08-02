لجنة الشفافية في بلدية صيدا أعلنت تسعيرة اشتراكات المولدات الكهربائية لشهر تموز

أعلنت لجنة الشّفافيّة في ​بلدية صيدا​، "تسعيرة اشتراكات المولدات الكهربائية الخاصّة لشهر تمّوز 2025"، مشدّدةً على "وجوب التقيّد بالتسعيرة التوجيهيّة الصّادرة عن ​وزارة الطاقة والمياه​، وعلى أهميّة حماية حقوق المواطنين من أي تجاوزات".

وأشارت في البيان، إلى أنّ "أصحاب المولّدات الكهربائيّة الخاصّة يلتزمون بالتعرفة الموحّدة للكيلو وات الصّادرة عن وزارة الطّاقة عن شهر تمّوز، وهي 32790 ل.ل عن كل كيلو وات ساعة، على ألّا تقل ساعات التغذية عن 12 ساعة يوميًّا. وفي حال زادت ساعات التغذيه عن 17 ساعة، يصبح سعر الكيلو وات 39000ل.ل. عن كل كيلو وات ساعة تغذية، المبنيّة على اساس سعر وسطي للدولار 89700 ل.ل.".

وأوضحت اللّجنة أنّ "للمشتركين بالعدّادات، يُسعّر رسم الاشتراك الثّابت على أساس 385000 ل.ل لقدرة 5 أمبير، و685000 ل.ل لقدرة 10 أمبير، وتضاف 300000 ل.ل لكل 5 أمبير إضافي"، لافتةً إلى أنّ "فيما يخص المصاعد والأقسام المشتركة الّتي تشترك بقدرات ثلاثيّة الأطوار (Triphase)، ينبغي على صاحب المولّد احتساب الشّقّ الثّابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال، إذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير، يُحتسب الشّقّ الثّابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير، أي 985000 ليرة وليس 2785000 ليرة".

وأكّدت "إلزاميّة إصدار فاتورة تظهر بوضوح اسم وعنوان صاحب المولّد ورقم هاتفه، اسم المشترك، قدرة الاشتراك، العدّاد السّابق، العدّاد الحالي، المصروف الشّهري، سعر الكيلو وات، قيمة الاستهلاك الشّهري، الاشتراك الثّابت بحسب سعر الوزارة؛ والمجموع النّهائي من دون أي إضافات أخرى مثل التباعد"، مشدّدةً على "إلزاميّة إصدار جدول واضح بساعات التغذية وتعميمه على المشتركين، وإلزاميّة تركيب واعتماد العدّادات للمشتركين كافّة".