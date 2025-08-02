هذه هي قدرات الغواصات النووية الأميركية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كشفت تقارير النقاب عن أن الغواصات العسكرية الأميركية التي تعمل بالطاقة النووية قادرة على حمل ما يصل إلى 24 صاروخًا باليستيًا والغوص لأكثر من 800 قدم.

ولم يحدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما يعنيه بـ "الغواصات النووية" عندما قال إنه أُمرت اثنتان بالاقتراب من روسيا.

وتمتلك الولايات المتحدة 14 غواصة تعمل بالطاقة النووية من فئة أوهايو، ويمكن تسليحها بصواريخ ذات رؤوس نووية، ولكن ليس جميعها كذلك.

وتستطيع كل غواصة حمل ما يصل إلى 24 صاروخًا باليستيًا من طراز ترايدنت 2 دي 5، والتي يمكنها إطلاق رؤوس حربية نووية حرارية متعددة لمسافة تصل إلى 4600 ميل.

ووفقًا لمجموعة مراقبة الأسلحة التابعة لمبادرة التهديد النووي، يتم عادةً نشر ما بين ثماني وعشر غواصات من فئة أوهايو في أي وقت.

وتستطيع الغوص لأكثر من 800 قدم والتحرك بسرعة تزيد عن 25 عقدة في الساعة. بطول 560 قدمًا، تستطيع الغواصة حمل 15 ضابطًا وحوالي 144 جنديًا.

حرب كلامية

يشار إلى أنه مع تصاعد حربه الكلامية مع الرئيس الروسي السابق، صرّح دونالد ترامب بأنه أمر بتمركز غواصتين نوويتين في "المناطق المناسبة".

يأتي ذلك بعد أن حثّ ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي حاليًا، الرئيس الأميركي على تذكّر امتلاك موسكو لقدرات هجومية نووية تعود إلى الحقبة السوفيتية.

وكتب ترامب أمس على مواقع التواصل الاجتماعي: "بناءً على التصريحات الاستفزازية للغاية للرئيس الروسي السابق، ديمتري ميدفيديف، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي، أمرتُ بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة، تحسبًا لتجاوز هذه التصريحات السخيفة والتحريضية حدودها.

وقال: "الكلمات بالغة الأهمية، وقد تؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب غير مقصودة، وآمل ألا تكون هذه إحدى تلك الحالات. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!".

وفي حديثه خارج البيت الأبيض في وقت لاحق من اليوم، سُئل ترامب عن سبب نقله الغواصتين، فأجاب: "كان علينا القيام بذلك. علينا فقط توخي الحذر".

وأضاف: "وُجِّه تهديد ولم نرَ أنه مناسب، لذا عليّ أن أكون حذرًا للغاية. لذا أفعل ذلك حرصًا على سلامة شعبنا. لقد وُجِّه تهديد من رئيس روسي سابق، وسنحمي شعبنا."

وجاء الخلاف الكلامي بين ترامب وميدفيديف بعد أن حذر الرئيس الأميركي روسيا يوم الثلاثاء الماضي من أنها لديها "10 أيام اعتبارا من اليوم" للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا أو مواجهة الرسوم الجمركية، إلى جانب مشتري النفط منها.