الحاج: الرد على أي 7 أيار جديد سيكون عبر الدولة والجيش وإذا اقتضت الحاجة عبر "القوّات"

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، خلال تمثيله رئيس حزب "القوات" ​سمير جعجع​ في عشاء مركز الحزب في بعبدات بالمتن الشّمالي، إلى أنّ "لبنان يقف أمام لحظة مصيرية، بين خيار الدولة أو اللادولة".

وطالب بـ"حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني وحده". ورأى أنّ "اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل سيكون مفصليًا لتثبيت هذا الموقف"، موضحًا أنّ "​القوات اللبنانية​ لم تساوم يومًا على هذا المبدأ، لا في زمن الإحتلال ولا اليوم".

ودعا الحاج إلى "عدم الخوف من التهويل الإعلامي"، مشيرًا إلى أن "الرد على أي 7 أيار جديد سيكون عبر الدولة والجيش، وإذا اقتضت الحاجة، عبر القوّات اللبنانية".

وقال إنّ "الانتخابات النيابية المقبلة في عام 2026 ستكون محطة حاسمة، تراهن فيها القوّات على تحقيق أكثرية نيابية تضع القرار السيادي في يد من يستحقه. نريد للقوّات اللبنانية أن تكون نجمة ساحة النجمة".