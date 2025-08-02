وزير الصحة: قررنا إدخال عدد من الأدوية الجديدة بالبروتوكولات العلاجية للأمراض السرطانية

لفت وزير الصحة العامة ​ركان ناصر الدين​، خلال افتتاحه مؤتمرًا نظمه مستشفى "المقاصد" حول الحالات المعقدة لمجرى الهواء وكيفية معالجتها، بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لجراحة الأذن والأنف والحنجرة والرأس والعنق، إلى "أهمية المؤتمرات التي تنظمها الجمعيات العلمية، والتي تحقق هدف الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية العلمية، وهو تأمين الرعاية الصحية النوعية بناء على أحدث الأبحاث والإكتشافات العلمية".

وأشار إلى أنّ "الوزارة فعلت اللجان العلمية بكل طاقاتها، من أجل أن يكون لصاحب الاختصاص رأيه الذي يسهم بفاعلية في الوصول إلى النتائج المطلوبة"، مركّزًا على أنّ "الوزارة تتبنى التوصيات التي تقدمها اللجان العلمية، كما حصل مثلا في قطاع أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية والمزمنة".

وأوضح ناصر الدين أن "بموجب التوصيات الصادرة عن اللجان العلمية، قررت وزارة الصحة العامة إدخال عدد مهم من الأدوية الجديدة في البروتوكولات العلاجية للأمراض السرطانية، من ضمن المناقصات الجديدة التي أجرتها وزارة الصحة العامة"، معربًا عن أمله في "نجاح المؤتمر والتوصل إلى نتائج علمية مثمرة تسهم في علاج نوعي للمرضى".