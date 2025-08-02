تواصل عناصر الدفاع المدني والأهالي، جهودهم لإطفاء حريق كبير اندلع ظهر أمس في عين الحور- ​الشوف​ والتهم أحراج الجبل القريب من البلدة. واليوم، لامست ألسنة اللهيب كنيسة السيدة والمنازل. وناشدت البلدية والأهالي جميع المعنيين التحرّك سريعاً لمساعدة عناصر الدفاع المدني ومحاصرة النيران.

كانت هذه تفاصيل خبر حريق عين الحور- الشوف يهدد كنيسة السيدة بالمنطقة والمنازل وسط مناشدات لمحاصرة النيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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