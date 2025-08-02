بعمق 10 كيلومترات.. زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب مدينة واهاكا المكسيكية

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 11:58 مساءً كتب شريف احمد - أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ) أن زلزالًا بلغت قوته (5.7) درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة واهاكا جنوبي المكسيك، اليوم السبت.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق (10) كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد حتى الآن تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية. وتعد المكسيك من المناطق النشطة زلزاليًا نظرًا لوقوعها عند تقاطع عدة صفائح تكتونية.