غزة حاضرة خلال محادثات أميركية بريطانية فرنسية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، بأن الوزير ماركو روبيو بحث خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه البريطاني ديفيد لامي، والفرنسي جان نويل بارو، الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ، والملف النووي الإيراني، والحرب الأوكرانية.

وذكر البيان أن روبيو بحث مع لامي الأزمة الإنسانية في غزة، والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

كما اتفق الوزيرين على التزامهما بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفي اتصاله مع نظيره الفرنسي، ناقش روبيو مسألة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

كما بحثا جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وعملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا والصراع في السودان.

وبينما كانت المفاوضات متواصلة بين طهران وواشنطن بخصوص الملف النووي، شنت إسرائيل هجوما على إيران في 13حزيران/ يونيو الماضي، ما أدى إلى تعطيل المفاوضات مع كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

المصدر : عرب 48