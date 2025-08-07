قادة بريطانيا وألمانيا وفنلندا والناتو يشاركون في مباحثات زيلينسكي وترامب

شارك رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفنلندي الكسندر ستوب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في المباحثات الهاتفية بين فولوديمير زيلينسكي ودونالد ترامب، وفق ما أفاد مصدر أوكراني مطلع. وكان زيلينسكي قد اكتفى بالإعلان أن "​قادة أوروبيين​ شاركوا" في هذه المحادثات التي جرت، بعد زيارة لموسكو قام بها الموفد الأميركي ستيف ويتكوف.

