دونالد ترامب: مليارات الدولارات تتدفق الى الولايات المتحدة مع بدء فرض الرسوم الجديدة

اشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى أن "مليارات الدولارات" تتدفق الى الولايات المتحدة مع بدء فرض تعرفات جمركية جديدة على المنتجات الواردة من عشرات دول العالم.

ولفت ترامب مع انقضاء مهلة السابع من آب التي حددها لبدء فرض هذه ال​رسوم​ "انه منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)!! مليارات الدولارات جراء التعرفات تتدفق الآن الى الولايات المتحدة الأميركية!".