هيومن رايتس ووتش: إسرائيل قصفت أكثر من 500 مدرسة في غزة في هجمات عشوائية وغير قانونية

اشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الى أن "الاحتلال قصف أكثر من 500 مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023 وقتل مئات المدنيين".
واكدت ان "الهجوم الإسرائيلي على المدارس في غزة غير قانوني بغض النظر عن التبرير"، لافتة الى أن "إسرائيل توجه ضربات مزدوجة للمدارس وتستهدف طواقم الإسعاف".
واكدت ان "هجمات إسرائيل على المدارس في قطاع غزة عشوائية وتستخدم ذخائر أميركية".
