الجيش: توقيف 3 مواطنين لمشاركتهم بالاعتداء على ضباط من الجيش والأمن العام في صور

أعلنت قيادة الجيش اللبناني- مديريّة التوجيه، أنّ "بتاريخ 6/8/2025، وضمن إطار ملاحقة المتورّطين في الاعتداء على ضبّاط من الجيش والمديريّة العامّة للأمن العام، وإصابتهم بجروح في مدينة صور، تمكّنت مديرية المخابرات من توقيف المواطنَين (ع. ا.) و(ع. ف.)، لمشاركتهما في الاعتداء".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "وحدة من الجيش تؤازرها دوريّة من المديريّة المذكورة، دهمت أيضًا في منطقة الحوش- صور، منزل المواطن (ح. ح.) لتعاونه مع المطلوبين ومساعدتهم على الهروب، وضبطت في حوزته كميّةً من الأسلحة والذّخائر الحربيّة والأعتدة العسكريّة".
ولفتت إلى أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقيّة المتورّطين".
