مساعد الرئيس الروسي: اتفقنا على عقد لقاء بين بوتين وترامب في الأيام القليلة المقبلة

أعلن مساعد الرئيس الروسي ​​فلاديمير بوتين​​، يوري أوشاكوف، "أننا اتفقنا على عقد لقاء بين الرئيس الروسي والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في الأيام القليلة المقبلة وبدأنا العمل على ذلك"، مضيفًا: "تم تحديد الأسبوع المقبل كموعد للقاء بين بوتين وترامب، لكن من الصعب تحديد عدد الأيام التي ستستغرقها الاستعدادات".

وأكّد أنّه "تم الاتفاق على مكان انعقاد اللقاء بين الرئيسين بوتين وترامب وسيعلن عنه لاحقا"، في حين أشار إلى أنّ "روسيا لم تعلق على اقتراح المبعوث الأميركي ​ستيف ويتكوف​ بعقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

ويأتي هذا التصريح بعد يوم من لقاء بين بوتين وويتكوف في ​الكرملين​، والذي جاء قبيل المهلة التي حددها ترامب لروسيا لانهاء الحرب في ​أوكرانيا​ حتى يوم الجمعة، في وقت تواصل فيه روسيا هجومها في أوكرانيا.