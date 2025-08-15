سيناتور أميركي: إذا قاطعنا إسرائيل سوف يقاطعنا الله!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أطلق السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام دفاعا قويا عن إسرائيل خلال تجمع جماهيري الخميس للحزب الجمهوري في ولاية كارولينا الجنوبية ، وقال لأنصار الحزب الإنجيليين إن الولايات المتحدة يجب أن تستمر في الوقوف بحزم إلى جانب حليفتها في الشرق الأوسط، وأن التخلي عن أسرائيل يعني تخلي الله عن أميركا.

If America pulls the plug on Israel, God will pull the plug on us.⁰



I’m not going to let that happen. pic.twitter.com/4pboBftQlO — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) August 13, 2025

في حديثه في وقت متأخر من المساء، وصف غراهام إسرائيل بأنها "تخوض معركة من أجل حياتها"، محاطة بأعداء "سيقتلونهم جميعًا لو استطاعوا". وانتقد بشدة اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل، قائلاً: "إذا أرادت إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية، فبإمكانها ذلك. لديها القدرة على ذلك. لكنها تختار ألا تفعل. حماس... سترتكب إبادة جماعية في 30 ثانية. ببساطة، ولكنها ببساطة لا تستطيع".

وصف غراهام إسرائيل بأنها "الصديق الأكثر موثوقية" لواشنطن في الشرق الأوسط، و"ديمقراطية محاطة بأشخاص مستعدين لذبحهم لو استطاعوا".

وصوّر الدعم الأمريكي كضرورة استراتيجية وأخلاقية، قائلاً للحشد: "هذا ليس خيارا صعبا إذا كنت أميركيا. وليس خيارا صعبا إذا كنت مسيحيا". وحذّر: "إذا قطعت أميركا علاقاتها بإسرائيل، فسيقطع الله علاقاته بنا، ولن نسمح بحدوث ذلك".