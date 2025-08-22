غزة تتصدر مباحثات وزير الخارجية المصري مع ويتكوف

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت وزارة الخارجية المصرية ، مساء اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 ، إن وزيرها الدكتور بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط وذلك في إطار الاتصالات الدورية بينهما لتناول التطورات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع الكارثية في قطاع غزة وكذلك تطورات الملف النووي الإيراني.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي استعرض خلال الاتصال آخر مستجدات مفاوضات وقف اطلاق النار فى غزة، لا سيما بعد موافقة حركة " حماس " على المقترح الذي سبق ان قدمه المبعوث الأمريكي، مؤكداً الأهمية البالغة لاستجابة اسرائيل للمقترح وتنفيذ عناصره في سبيل معالجة الأزمة الراهنة والحفاظ علي أرواح الرهائن، والتخفيف من معاناة الفلسطينيين في غزة، وضمان نفاذ المساعدات بكميات كافية تلبى احتياجات الشعب الفلسطيني والذى يتعرض لسياسة ممنهجة للتجويع.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة استغلال الفرصة السانحة حاليا بموافقة حماس علي المقترح الأمريكي للتحرك لوضع حد لهذه الحرب غير العادلة والتي تمتد لقرابة العامين، واستغلال فترة التهدئة المقترحة لمدة ستين يوما للتفاوض حول إنهاء الحرب ووضع أسس لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الداعي إلى خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وعدم وجود حلول عسكرية لهذا الملف ولغيره من أزمات المنطقة، مشيرا الى الاتصالات التى تجريها مصر للعودة إلى المسار التفاوضي بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة مواصلة العمل المشترك بين مصر والولايات المتحدة من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، تجسيداً لرؤية الرئيس ترامب الخاصة بإحلال السلام في المنطقة والعالم والعمل علي إنهاء عقود من الصراع الممتد بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

المصدر : وكالات