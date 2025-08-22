ترامب يعلّق على اللقاء المحتمل بين بوتين وزيلينسكي

ابوظبي - سيف اليزيد - أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن جمع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو مهمة بالغة الصعوبة، وذلك بعدما التقى كلا منهما على حدة هذا الشهر سعيا لوضع حد للأزمة الأوكرانية.

وقال ترامب للصحافيين في واشنطن "سنرى إذا كان بوتين وزيلينسكي سيعملان معا. تعرفون، الأمر يشبه بعض الشيء (خلط) الزيت بالماء. لا يتفقان كثيرا لأسباب جلية".

وردا على سؤال عما إذا كان اجتماع كهذا سيتطلب حضوره شخصيا، أجاب ترامب "سنرى".

وأضاف ترامب أنه غير متأكد من ضرورة حضوره اجتماعا يسعى لترتيبه بين رئيسي البلدين بعد محادثاته مع بوتين في ولاية ألاسكا. لكنه قال إنه لا يفضل الحضور.