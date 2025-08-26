ترامب يهدد بزيادة الرسوم على الدول التي تفرض ضرائب رقمية

ابوظبي - سيف اليزيد - هدّد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية وقيود تصدير على دول يرى إنها تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية.

وعلى رغم أن ترامب لم يسمِّ دولاً بعينها، يرجح أنه يقصد البلدان التي سنّت قوانين تنظّم العالم الرقمي. وعلى سبيل المثال، أصدر الاتحاد الأوروبي قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية، ويُعنيان بالمنافسة وإدارة المحتوى. كما تفرض المملكة المتحدة ضريبة على الشركات التكنولوجية.



وحذّر ترامب من أنه في حال لم يتم رفع ما تعتبره واشنطن "إجراءات تمييزية"، سيقوم "بفرض رسوم جمركية إضافية كبيرة" على منتجات الدول، وفرض قيود على تصدير التقنيات والرقائق الأميركية.

وكان ترامب ألغى في يونيو محادثات تجارية مع كندا رداً على ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت ستبدأ أوتاوا بفرضها، على أن تشمل شركات أميركية عملاقة مثل أمازون وألفابيت وميتا. وبعيد ذلك، أعلنت كندا تراجعها عن فرض الضرائب التي تطال شركات التكنولوجيا الأميركية.



ومنذ عودته الى البيت الأبيض في يناير، فرض ترامب رسوماً على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ومنافسيها على السواء، مع تعرفات مختلفة بحسب الدول والمنتجات.

وخصّ ترامب بعض القطاعات، مثل الفولاذ والألمنيوم والسيارات، برسوم خاصة.