مظاهرات ليلية في مدن مغربية رفضا للتجويع والإبادة بغزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - تظاهر آلاف المغاربة في عدة مدن بالمملكة، في مسيرات ليلية مطالبين بوقف تجويع وإبادة الفلسطينيين في قطاع غزة .

وجاءت المظاهرات فيما يكثف الجيش الإسرائيلي منذ الساعات الأولى من الجمعة، غاراته الجوية والبرية والبحرية على أحياء مدينة غزة التي يقطنها نحو مليون فلسطيني، في إطار خطته لاحتلالها واستكمالا للإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين منذ 23 شهراً.

وذكرت مصادر محلية، أن المشاركين، في هذه المسيرات التي جرت مساء الجمعة، طالبوا بالتحرك من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وجاءت هذه المسيرات بدعوة من هيئات مدنية غير حكومية، منها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، والمبادرة المغربية للدعم والنصرة، والسكرتارية الوطنية للعمل من أجل فلسطين.

وشهدت عدة مدن على غرار: العاصمة الرباط والدار البيضاء (غرب) وسيدي قاسم وطنجة وتطوان (شمال) وتازة ووجدة وبركان (شرق)، مظاهرات رفع خلالها المشاركون لافتات مساندة للفلسطينيين ومطالبة بوقف التجويع والإبادة في القطاع.

وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف لعدوان الإسرائيلي على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت 63 ألفا و25 شهيداً، و159 ألفا و490 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 322 فلسطينيا بينهم 121 طفلا.

وبموازاة الإبادة بغزة تشن إسرائيل عدوانا عسكريا على الضفة الغربية أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر : وكالات