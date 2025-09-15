أميركا والهند تستعدان لعقد محادثات بشأن الرسوم الجمركية

ابوظبي - سيف اليزيد - تستعد الهند والولايات المتحدة لعقد محادثات تجارية في نيودلهي، غدا الثلاثاء، بهدف تسوية خلافات متعلقة بالرسوم الجمركية، حسبما أفاد مسؤولون وتقارير إعلامية هندية.

تواجه الهند، الدولة الأكثر تعدادا للسكان في العالم، حاليا رسوما جمركية أميركية مرتفعة على معظم صادراتها، ولم تتمكن حتى الآن من إبرام اتفاق تجاري يخفف من هذا العبء.

ورفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الشهر الماضي، الرسوم الجمركية على الهند إلى 50 %. ورغم ذلك، أكد قادة البلدين التزامهم بمواصلة المفاوضات.

وذكرت صحيفة "ذي إنديان إكسبريس"، نقلا تصريحات للمسؤول في وزارة التجارة الهندية راجيش أغاروال خلال مؤتمر صحافي الاثنين، أن المسؤولين سيجرون مناقشات مباشرة حول التجارة الثلاثاء.

وقالت قناة "إن دي تي في" إن مساعد ممثل التجارة الأميركي لشؤون جنوب آسيا ووسطها بريندان لينش سيكون ضمن الوفد الأميركي، مشيرة إلى أن هذه المحادثات تعد "مقدمة" لجولة تفاوضية محتملة في المستقبل.

تأتي هذه المناقشات بعد أسبوع من إعلان ترامب استمرار المحادثات بين نيودلهي وواشنطن لتسوية مسألة الحواجز التجارية.

وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال" الأسبوع الماضي "أنا واثق من أنّنا لن نجد صعوبة في التوصل إلى نتيجة إيجابية لبلدينا العظيمين"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

من جانبه، أشار رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى أن الولايات المتحدة والهند "صديقان مقرّبان وشريكان طبيعيان"، لافتا إلى أن العمل جارٍ لإنهاء المناقشات "في أقرب وقت ممكن".